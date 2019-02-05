Sevda Demirel'den Defne Samyeli'ye Sert Eleştiri!

Ünlü model Sevda Demirel, Defne Samyeli'nin 15 yaşındaki kızı Derin Talu'nun fotoğrafının altına yaptığı sert yorum ile çok konuşuldu. Demirel, "Defne aşk yaşamaktan şu kızına bir türlü çeki düzen veremedi." ifadelerini kullandı.

"30 YAŞINDA KADIN MAKYAJI VE POZU"

Ünlü model Sevda Demirel, Defne Samyeli'ye çok sert bir eleştiride bulundu. Defne Samyeli'nin 15 yaşındaki kızı Derin Talu'nun fotoğrafına yorum yapan Demirel, "Defne aşk yaşamaktan şu kızına bir türlü çeki düzen veremedi, sonrada çocuk istismarları neden arttı diye sormayın, bu ne yahu 30 yaşında kadın makyajı ve pozu?" ifadelerini kullandı.

"ALİ KOÇ'A AŞKINI İTİRAF ETMİŞTİ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a bir dönem platonik aşık olduğunu da itiraf eden Sevda Demirel, "Ali Koç gerçekten çok aşık olunabilecek bir erkek. Ben aşık olduğum zaman boşanmıştı" ifadelerini kullanmıştı.