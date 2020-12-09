Sevcan Yaşar kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında, nereli? Sevcan Yaşar dizi ve filmleri!
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Sevcan Yaşar kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında, nereli? Sevcan Yaşar dizi ve filmleri!

09.12.2020 21:53 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:57
Sevcan Yaşar kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında, nereli? Sevcan Yaşar dizi ve filmleri!

Sermiyan Midyat ile olaylı ayrılması ile magazin gündeminden düşmeyen Sevcan Yaşar kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında, nereli? Sevcan Yaşar dizi ve filmleri!

Pek çok dizi ve filmde rol alan Sevcan Yaşar kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında, nereli? Sevcan Yaşar dizi ve filmleri!

SEVCAN YAŞAR KİMDİR?

Sevcan Yaşar, 1990, İzmir, Türk manken ve oyuncudur. 23. Miss Model of Turkey birincisi olduktan sonra Çin'de düzenlenen Miss Model of World yarışmasında da birici oldu. Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da eğitimini alarak oyunculuğa başladı. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir.

SEVCAN YAŞAR DİZİ VE FİLMLERİ!

Kayıp Şehir

Böyle Bitmesin - Sevda

Aramızda Kalsın - Nehir

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Esra Boran

Bahtiyar Ölmez - Nisan Ölmez

Erkenci Kuş - Aylin Yüksel

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