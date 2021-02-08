Kış ortasında denize giren Sevcan Yaşar'dan bikinili poz
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Kış ortasında denize giren Sevcan Yaşar'dan bikinili poz

08.02.2021 23:11 | Son Güncelleme: 09.02.2021 00:05
Kış ortasında denize giren Sevcan Yaşar'dan bikinili poz

Sermiyan Midyat tarafından şiddet gördüğü iddialarıyla magazin gündeminden uzun süre düşmeyen oyuncu Sevcan Yaşar, kış ortasında paylaştığı bikinili pozları ile sosyal medyada olay oldu.

Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Sermiyan Midyat'tan şiddet gördüğü için sorunlu bir şekilde ayrılan Sevcan Yaşar, olayların ardından soluğu Ege'de aldı. Sıcak havayı fırsat bilen Yaşar, bikini giyerek kusursuz vücudunu sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı.

ŞUBAT AYINDA DENİZE GİRDİ

Instagram hesabından "5/2/2021 bunu da tarihe not edelim" notu ile paylaştığı fotoğrafına beğeni yağan ünlü oyuncu, havanın sıcak olduğunu ve denize girdiğini söyledi.

Sevcan Yaşar'ın kış ortasında bikinili paylaşımı olay yarattı

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

İkili, olaylı bir şekilde ayrılmalarının ardından birbirlerinden şikayetçi olmuştu. Sermiyan Midyat'a sevgilisine şiddet uyguladığı iddiası ile "Kasten yaralama", "Zincirleme tehdit" ve "Zincirleme hakaret" suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.Aynı iddianamede Sevcan Yaşar hakkında da "Kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar ceza istenmişti.

Sevcan Yaşar'ın kış ortasında bikinili paylaşımı olay yarattı
Sevcan Yaşar'ın kış ortasında bikinili paylaşımı olay yarattı
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