Sevcan Yaşar eski sevgilisi Sermiyan Midyat'a yaklaşamayacak!
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Sevcan Yaşar eski sevgilisi Sermiyan Midyat'a yaklaşamayacak!

09.12.2020 08:12 | Son Güncelleme: 09.12.2020 08:16
Sevcan Yaşar eski sevgilisi Sermiyan Midyat'a yaklaşamayacak!

Taraflar birbirlerine karşılıklı şiddet uyguladıkları iddiasıyla mahkemede şikayetçi olmuştu.

Taraflar birbirlerine karşılıklı şiddet uyguladıkları iddiasıyla mahkemede şikayetçi olmuştu. Midyat geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla eski sevgilisi oyuncu Sevcan Yaşar hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Sevcan Yaşar'ın kendisine hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunduğunu iddia eden Midyat, gazete, televizyon ve radyo gibi yayın organlarında konuşmaması için tedbir istedi. Talebi haklı bulan mahkeme, Yaşar'ın 1 ay süreyle Sermiyan Midyat'a yaklaşmamasına, hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

Kaynak: Hürriyet

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