Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı iddia edilen Sermiyan Midyat: Allah kuru iftiradan saklasın

Ünlü oyuncu ve senarist Sermiyan Midyat'ın film çekimleri için gittiği Mersin'de tanışıp aşk yaşamaya başladığı oyuncu Sevcan Yaşar'la olaylı şekilde ayrıldığı ortaya çıktı.

Yaşar'ın aralık sonundan beri beraber olduğu Midyat'ı "fiziksel ve manevi şiddete maruz kaldığı" iddiasıyla karakola şikayet ettiği öğrenildi. Sevcan Yaşar'la 1 hafta önce ayrıldıklarını ifade eden Sermiyan Midyat, tv100'e şu açıklamaları yaptı: & ; "45 yaşındayım. Basına yansıyan 10 ilişkim falan olmuştur, hepsine açın sorun ne zaman böyle bir olay yaşamışım? Benim bir kadına bir fiske vurmam sözkonusu değil. Hayatımda asla böyle bir şey olmadı. Bu erkekliğe sığmaz. Allah yazdıysa bozsun. Allah kuru iftiradan saklasın. Ben aşık oldum, karım olmasını istedim. Ailelerimiz tanıştı. İki aydır aynı evdeydik ama olmadı. Ayrıldık. Hakkımda şikayetçi olmuş, gidip ifademi verdim. Açık söyleyeyim; böyle bir manevi saldırıyı hiç beklemiyordum. Şiddete uğradım diyorsa bunun belgesini de çıkarması gerekir. Bir darp raporu olması gerek. Ama yok. Çünkü böyle bir olay yok. Ben biriyle kavga bile edemem. Ben babamı kaybettim. Onun acısına bile dayanmışım. Buna mı dayanamayacağım? Sezen Aksu'nun bir sözü vardır; aslolan üretmektir der. Ben de üretmeye devam edeceğim. Bir kez daha anladım ki, benim gerçek sevgilim seyircim."& ;