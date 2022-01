SETA Vakfı Genel Müdürü Abdulkadir Çay: Gençlere yapılan eleştirileri doğru bulmuyorum

Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan SETA Vakfı Genel Müdürü Abdulkadir Çay, röportajın ilk bölümünde vakfın kuruluş amacı ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdi, sivil toplum kavramının yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı.

"SİVİL TOPLUM KAVRAMI KÜLTÜRÜMÜZÜ YANSITMIYOR" - İzlemek İçin Tıklayın

İkinci bölümde samimi açıklamalarına devam eden Çay, gençlere yönelik çalışmalarından ve gençlere doğru bilgilerin iletilmesinin öneminden bahsetti.

"GENÇLER TRENDLERLE EN FAZLA YÜZLEŞEN TOPLULUK"

Abdulkadir Çay, "Bugün dünyanın hiçbir ülkesi ortaya çıkan trendlere karşı durmakta başarılı olamıyor. Gençler baktığınızda bu trendlerle en fazla yüzleşen topluluk. Trendlere karşı duramayacaksak kendi inandığımız doğrularımızı gençlere bir şekilde aktarmak durumundayız. İnsanın kalbine, zihnine cevheri yerleştirdiğinizde yeri geldiğinde kişinin doğru tercihi yapmasını sağlıyor. Bugün gençlerle ilgili yapılan eleştirileri doğru bulmuyorum. Bizler büyükler olarak kendi gençliğimizde yapamadığımız ya da kendi gençliğimizde yanlış yaptığımız şeyler üzerinden bugün gençlere yön vermeye çalışıyoruz. Bu doğru değil. Bırakalım gençler kendi doğrularını kendileri seçsin ama gençlere doğru bilgileri aktarma vazifesi bizlere düşüyor." dedi.

"GENÇLER İÇİN HER YIL SEMİNER ÇALIŞMALARI DÜZENLİYORUZ"

Vakfın gençler için düzenlediği seminerlere de değinen Çay, sözlerine şöyle devam etti: "SETA olarak gençlere yönelik her yıl iki ayrı dönemde yapmış olduğumuz seminer çalışmaları var. Bu seminerlere katılabiliyorlar ve bu seminerlerde belirli bir devam zorunluluğu söz konusu. Katılım zorunluluk çerçevesinde gerçekleşmişse sertifikalandırma yapıyoruz. Kurs programları da gerçekleştiriyoruz. Her yıl sınav dönemleri öncesinde 6 ve 8 haftalık bir programlama yapıyoruz. Sınav süreçlerine girmeden önce seminerlere başlıyoruz ve bitiriyoruz. Eğitimler ise genelde siyaset, uluslararası ilişkiler, toplum, medya ve ekonomi gibi alanlarda. Konular hocaların bizzat kendileri tarafından güncel başlıklar çıkarılarak belirleniyor. Gençlerle iç içeyiz. Bizim kapımız gençlere her zaman açık." İfadelerini kullandı.

