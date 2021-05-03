Set çalışanlarının aşılanması gerektiğini söyleyen Farah Zeynep Abdullah, Fahrettin Koca'ya seslendi
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Set çalışanlarının aşılanması gerektiğini söyleyen Farah Zeynep Abdullah, Fahrettin Koca'ya seslendi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncularından Farah Zeynep Abdullah, tam kapanma sürecinde çalışmaya devam ettikleri için set çalışanlarının aşılanması gerektiğini söylemişti. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya devam eden oyuncu, son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek "Lütfen bir adım atılsın" dedi.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah, 17 günlük tam kapanma kararının ardından dizi setlerinde çalışmaya devam eden işçilerin de aşılanması gerektiğini söyledi.

"FUTBOLCULAR BİLE AŞILANIRKEN SET ÇALIŞANLARI İÇİN SES ÇIKMIYOR"

5 gün önce Twitter hesabından paylaşım yapan Abdullah, "Tam kapanmada dizi setleri devam etsin kararı çıktı, biz de ediyoruz. Edelim ama futbolcular bile aşılanırken tam kapanmada çalışan set emekçilerinin aşı planlamasında asla konuşulmamasını benim aklım mantığım almıyor" dedi.

Set çalışanlarının aşılanması gerektiğini söyleyen Farah Zeynep Abdullah, Fahrettin Koca'ya seslendi: Bir adım atılsın

"SET EMEKÇİLERİNİN SAĞLIĞI İÇİN LÜTFEN ADIM ATILSIN"

Oyuncular Sendikası'nın da desteğini alan Farah Zeynep Abdullah, bu sefer de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi. Oyuncu Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sayın Koca; sektörümüz en az haftada 5 gün, günde 12 saat çalışıyor. İşin doğası gereği sosyal mesafeyi korumak çok güç olabiliyor, daha önce Oyuncu Sendikası 2 kez aşı için başvurmasına rağmen hiçbir cevap alınamadı. set emekçilerinin sağlığı için lütfen bir adım atılsın" ifadelerini kullandı.

Set çalışanlarının aşılanması gerektiğini söyleyen Farah Zeynep Abdullah, Fahrettin Koca'ya seslendi: Bir adım atılsın
Set çalışanlarının aşılanması gerektiğini söyleyen Farah Zeynep Abdullah, Fahrettin Koca'ya seslendi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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