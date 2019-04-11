Sessiz Ölüme Karşı "Karbonmonoksit Dedektörü"

Kilis Valiliği tarafından hayata geçirilen "Sessiz ölüme dedektörlü önlem" çalışmaları kapsamında, karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçilebilmesi amacıyla ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gaz dedektörü taktırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, her yıl çok sayıda insanın ölümüne neden olan ve kentte de artış gösteren karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir çalışma başlatıldığı belirtildi.

Kilis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla tespit edilen hanelere karbonmonoksit dedektörü dağıtımına başlandığı aktarılan açıklamada, "Karbonmonoksit, öldürme potansiyeli olan, renksiz ve kokusuz olması nedeniyle fark edilmesi zor bir gazdır. Özellikle bu yıl kış döneminin ağır geçmesi ile ilimiz merkez ve ilçelerinde meydana gelen soba zehirlenmelerindeki artış nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı 300 erken uyarı dedektörü dağıtımı yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal yardım ve inceleme personelleri tarafından uygun görülen ailelerin ikametlerinde tek tek ziyaret edildiğine işaret edilen açıklamada, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı doğru soba kullanımıyla ilgili bilgilendirme yapılması ve konuyla ilgili broşürler dağıtılmasının ardından karbonmonoksit dedektörlerinin montajının gerçekleştirildiği vurgulandı.

Kaynak: AA