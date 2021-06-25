Sessiz Gemi şiiri - Yahya Kemal Beyatlı Sessiz Gemi şiiri
Yahya Kemal Beyatlı'in Sessiz Gemi şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Sessiz Gemi şiiri Yahya Kemal Beyatlı tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Sessiz Gemi şiiri Yahya Kemal Beyatlı Sessiz Gemi şiiri
Sessiz Gemi şiiri Yahya Kemal Beyatlı'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Sessiz Gemi" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Yahya Kemal Beyatlı Sessiz Gemi şiiri
SESSİZ GEMİ
Artık demir almak günü gelmişse zamandan,
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne men
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