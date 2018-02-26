Sesob Başkanı Köksal'dan Esnaf Odalarına Ziyaret

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Kangal ilçesinde esnaf odalarına ziyarette bulundu.

SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, odanın yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kangal ilçesine giden Köksal, genel kuruları tamamlanan Kangal Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasını ziyaret etti.

Köksal, ziyaretlerde genel kurularla göreve gelen Kangal Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Oğuz Erdoğan ve Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Müslüm Kel'i kutladı.

Köksal, ziyaretlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, yeni seçilen başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiklerini ifade ederek, oda yönetimleriyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da uyumlu bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.