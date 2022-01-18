Seslendirme sanatçısı Harun Can "Spoiler olmasın" diyerek Spiderman'daki bir sahnede yaşadıklarını anlattı - Haberler Magazin
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Seslendirme sanatçısı Harun Can "Spoiler olmasın" diyerek Spiderman'daki bir sahnede yaşadıklarını anlattı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Seslendirme sanatçısı, müzisyen ve oyuncu Harun Can, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Örümcek Adam başta olmak üzere birçok projenin seslendirmesini yapan Can, bu sektöre nasıl girdiğini ve dublaj anılarını anlattı.

Seslendirme sanatçısı Harun Can, Haberler.com'un Youtube kanalında Ahmet Furkan Başdemir'in sorularını yanıtladı. Can, Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminde Örümcek Adam'ı nasıl seslendirdiğini, anılarını, hazırlık sürecini ve daha fazla merak edilenlerden bahsetti.

Harun Can, Ahmet Furkan Başdemir'in "Hikayen nasıl başladı?", "Sesi güzel olan herkes dublaj yapabilir mi?", "Seslendirdiğiniz karakterin sesi, normal yaşantınıza yansıyor mu?" ve "Netflix'te müzik direktörü olarak neler yapıyor?" sorularına da tüm samimiyetiyle cevap verdi.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Haberler.com - Magazin Haberleri

Spiderman, Harun Can, Youtube, Magazin, Haber

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