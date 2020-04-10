Sesini videoyla duyurdu, ekipler evine kitap götürdü
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Pamukkale, Avni Örki, Akköy, Güncel

Sesini videoyla duyurdu, ekipler evine kitap götürdü

Sesini videoyla duyurdu, ekipler evine kitap götürdüDENİZLİ'nin Pamukkale Belediyesi'nin okuma alışkanlığını arttırmak için kurduğu 'Kitap Kafe', 65 yaş ve üstü vatandaşların yanı sıra 20 yaş altı gençlere de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlere kitap servisi yapmaya başladı.

10.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:20
Sesini videoyla duyurdu, ekipler evine kitap götürdü

Sesini videoyla duyurdu, ekipler evine kitap götürdü

DENİZLİ'nin Pamukkale Belediyesi'nin okuma alışkanlığını arttırmak için kurduğu 'Kitap Kafe', 65 yaş ve üstü vatandaşların yanı sıra 20 yaş altı gençlere de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlere kitap servisi yapmaya başladı. Bu kapsamda video çekip kitap ihtiyacını Pamukkale Belediyesi'ne bildiren 9 yaşındaki Aleyna Nur Koç'un istediği kitaplar evine ulaştırıldı. Pamukkale Belediyesi, sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşların kitap ihtiyaçları için çalışma başlattı. Okuma alışkanlığının artması için kurulan ve 2 bin 700 üyesi bulunan Kitap Kafe'ye üye olan 65 yaş ve üstü vatandaşların talepleri doğrultusunda evlerine kitap götürmeye başlandı. Koranavirüs tedbirleri kapsamında, 20 yaş altı kişilerin de sokağa çıkmaları yasaklanınca, Pamukkale Belediyesi, kitap servisi uygulamasını genişletti. Ekipler, Kitap Kafe üyesi 20 yaş altı vatandaşların da kitap taleplerini karşılayacak. Akköy Mahallesi'nde yaşayan ilkokul öğrencisi Aleyna Nur Koç, okuyacak kitabı kalmayınca Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki'ye video göndererek kitap istedi. Başkan Örki, bu talebe hemen cevap vererek, Kitap Kafe'den Aleyna Nur'un Akköy'deki evine kitap gönderdi. Kültür İşleri Müdürlüğü personelleri de Akköy Merkez İlkokulu 3'üncü Sınıf öğrencisi Aleyna Nur Koç'un istediği kitapları evine kadar götürdü. Kitapları görünce mutlu olan Aleyna, bu mutluluğunu Başkan Örki'yle görüntülü konuşma yaparak paylaştı.

'YETER Kİ BOL BOL KİTAP OKUYUN'

Başkan Örki, Aleyna Nur ile yaptığı görüntülü konuşmada, "Siz yeter ki bol bol kitap okuyun. Biz size kitap göndeririz. Senin videolu mesajını aldım. Hemen sana kitap gönderdim. Sana ve arkadaşlarına istediğin kadar kitabı seve seve ulaştırırız. Okullar kapalı sokağa çıkamıyorsunuz, sıkılıyorsunuz. Ama biraz daha sabredelim, koronavirüsü hep birlikte yeneceğiz" dedi. Gönderilen kitaplarla mutlu olduğunu belirten Aleyna Nur Koç, "Kitap okumayı çok seviyorum. Evde kitabım kalmayınca video çekerek kitap istedim. Pamukkale Belediye Başkanım Avni Örki bana bir sürü kitap göndermiş. Çok mutlu oldum" dedi.

Sesini videoyla duyurdu, ekipler evine kitap götürdü

Kaynak: DHA

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