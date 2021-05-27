SES'e Operasyona Diyarbakır'dan Tepki
Sağlık çalışanlarının örgütlü olduğu Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) üyelerine yönelik operasyonda, aralarında sendikanın Eş Genel Başkanı Selma Atabey'in de bulunduğu 8 eski ve yeni yöneticisi gözaltına alındı.
Sağlık çalışanlarının örgütlü olduğu Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) üyelerine yönelik operasyonda, aralarında sendikanın Eş Genel Başkanı Selma Atabey'in de bulunduğu 8 eski ve yeni yöneticisi gözaltına alındı. Operasyon Diyarbakır'da protesto edildi
Kaynak: DailyMotion.com