SES'e Operasyona Diyarbakır'dan Tepki
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SES'e Operasyona Diyarbakır'dan Tepki

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Sağlık çalışanlarının örgütlü olduğu Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) üyelerine yönelik operasyonda, aralarında sendikanın Eş Genel Başkanı Selma Atabey'in de bulunduğu 8 eski ve yeni yöneticisi gözaltına alındı.

Sağlık çalışanlarının örgütlü olduğu Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) üyelerine yönelik operasyonda, aralarında sendikanın Eş Genel Başkanı Selma Atabey'in de bulunduğu 8 eski ve yeni yöneticisi gözaltına alındı. Operasyon Diyarbakır'da protesto edildi

SES'e Operasyona Diyarbakır'dan Tepki

Kaynak: DailyMotion.com

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