SES'e Operasyona Diyarbakır'dan Tepki

Sağlık çalışanlarının örgütlü olduğu Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) üyelerine yönelik operasyonda, aralarında sendikanın Eş Genel Başkanı Selma Atabey'in de bulunduğu 8 eski ve yeni yöneticisi gözaltına alındı.