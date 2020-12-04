Servis otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Servis otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

04.12.2020 01:30 | Son Güncelleme: 04.12.2020 01:34
Servis otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, servis otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü İlker Buhan (20), araçta sıkışarak yaralandı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, servis otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü İlker Buhan (20), araçta sıkışarak yaralandı. 

Kaza, gece yarısı İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İlker Buhan yönetimindeki 42 ACN 511 plakalı otomobil, fabrika işçilerinin taşındığı Zehni Yusuf K. yönetimindeki 01 VN 320 plakalı servis otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otobüste yaralanan olmazken, otomobilin sürücüsü Buhan ise araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Buhan, itfaiye erleri tarafından bulunduğu çıkartılarak sağlık ekibine teslim edildi. Ağır yaralanan Buhan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Buhan'ı hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Servis otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Servis otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Servis otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Servis otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceyhun ÖZER

İlgili Haberler

KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
Son dakika haberleri: Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri: Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Köpeğe ve bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Köpeğe ve bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum İbrahim Aydemir Ali Mahir Başarır Selahattin Demirtaş
Magazin Ivana Sert Bülent Ersoy Emel Müftüoğlu Gonca Vuslateri
Spor Caner Erkin Mbaye Diagne Burak Yılmaz Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Servis otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 01:35:18. #1.14#
title