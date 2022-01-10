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Servis minibüsünün çaptığı araçtaki 2 polis yaralandı

Servis minibüsünün çaptığı araçtaki 2 polis yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan sivil ekip otosundaki 2 polis memuru yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan sivil ekip otosundaki 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Namık Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Cadde'den Ergin Sokak'a dönmeye çalışan Z.E. yönetimindeki sivil polis aracına H.K. yönetimindeki 59 S 2947 plakalı servis minibüsü çarptı. Savrulup refüje çıkan ekip otosundaki polis memurları Z.E. ve G.S. yaralandı. Polislerin telsiz anonsu üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Servis minibüsünün çaptığı araçtaki 2 polis yaralandı

Servis minibüsünün çaptığı araçtaki 2 polis yaralandı

Servis minibüsünün çaptığı araçtaki 2 polis yaralandı

Servis minibüsünün çaptığı araçtaki 2 polis yaralandı

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Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Son Dakika Haberleri

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