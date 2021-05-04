Kontrolden çıkan servis midibüsü yan yola uçtu: 1 ölü, 20 yaralı
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Kontrolden çıkan servis midibüsü yan yola uçtu: 1 ölü, 20 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan servis midibüsü, bariyerlere çarpıp yan yola devrildi. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Sabah saatlerinde Gemlik Serbest Bölge yolunda meydana gele kazada; kent merkezinden ilçedeki bir fabrikaya işçi taşıyan İbrahim S. yönetimindeki servis midibüsü, kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak yan yola devrildi.

3'Ü AĞIR 20 YARALI

Kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır, 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza yerinden fotoğraflar:

Kontrolden çıkan servis midibüsü yan yola uçtu: 1 ölü, 20 yaralı
Kontrolden çıkan servis midibüsü yan yola uçtu: 1 ölü, 20 yaralı
Kontrolden çıkan servis midibüsü yan yola uçtu: 1 ölü, 20 yaralı
Kontrolden çıkan servis midibüsü yan yola uçtu: 1 ölü, 20 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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