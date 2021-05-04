SERVİS MİDİBÜSÜ, BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 19 YARALI
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SERVİS MİDİBÜSÜ, BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 19 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kontrolden çıkan servis midibüsünün bariyerlere çarparak, devrildiği kazada ağır yaralanan 3 fabrika işçisinden İlknur Kaya (25), sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kontrolden çıkan servis midibüsünün bariyerlere çarparak, devrildiği kazada ağır yaralanan 3 fabrika işçisinden İlknur Kaya (25), sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan 19 kişinin tedavisi ise sürüyor.

SERVİS MİDİBÜSÜ, BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 19 YARALI
SERVİS MİDİBÜSÜ, BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 19 YARALI
SERVİS MİDİBÜSÜ, BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 19 YARALI
SERVİS MİDİBÜSÜ, BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 19 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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