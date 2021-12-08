Servis bekleyen öğrenciler, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Kaza, sabah saatlerinde, Şehit Halis Şişman Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Onur D., kullandığı 07 AUB 469 plakalı hafif ticari araçla kırmızı ışık ihlali yapınca Adana'dan şehir merkezine seyreden Yusuf F. yönetimindeki 80 LJ 741 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma savruldu. Bu sırada kaldırımda servis bekleyen 2 öğrenci, üzerlerine doğru gelen otomobilin elektrik direğine çarparak durması sonucu kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Yusuf F., hastaneye götürülürken, polis de kazayla ilgili inceleme başlattı.