Servis bekleyen öğrenciler, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu - Haberler
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Servis bekleyen öğrenciler, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Servis bekleyen öğrenciler, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Haberler | Güncel

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma savruldu.

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma savruldu. Servis bekleyen 2 öğrenci, üzerlerine doğru gelen aracın elektrik direğine çarpmasıyla kazadan son anda kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde, Şehit Halis Şişman Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Onur D., kullandığı 07 AUB 469 plakalı hafif ticari araçla kırmızı ışık ihlali yapınca Adana'dan şehir merkezine seyreden Yusuf F. yönetimindeki 80 LJ 741 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma savruldu. Bu sırada kaldırımda servis bekleyen 2 öğrenci, üzerlerine doğru gelen otomobilin elektrik direğine çarparak durması sonucu kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Yusuf F., hastaneye götürülürken, polis de kazayla ilgili inceleme başlattı.


- Osmaniye
Servis bekleyen öğrenciler, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Servis bekleyen öğrenciler, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Servis bekleyen öğrenciler, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Servis bekleyen öğrenciler, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Servis bekleyen öğrenciler, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Servis bekleyen öğrenciler, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Servis bekleyen öğrenciler, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Servis bekleyen öğrenciler, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

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Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Son Dakika Haberleri

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