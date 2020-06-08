Serveti dudak uçuklatan Matild Manukyan kimdir ? Manukyan, vergi rekortmeni, Türkiye Ermenisi ve genelev patroniçesi..

Aristokrat bir aileden gelenem Matild Notre Dame de Sion'u bitirdikten sonra terzilik ile iş hayatına başlamıştır. Eşinin ölümünden sonra oğlu ile tek başına kalmış, sosyete terziliğine soyunmuştur.

Karaköy'de kiraya verdiği babasına ait binaların kirasını ödeyemeyen genelev işletmesinden birine ortak olarak bu işe girmiştir. Daha sonra işletiği genelev sayısı 37'ye çıkmıştır.

Manukyan olarak tanıdığımız Matild Manukyan'ın gerçek adı Eveline Matild Chah Muradyan. 1914 İstanbul doğumlu Manukyan, vergi rekortmeni, Türkiye Ermenisi ve Türkiye tarafından tanınmasının sebebi ise, genelev patroniçesi olması 17 Şubat 2001 yılında İstanbul'da hayatını kaybetmiştir.

Manukyan'ın mal varlığı duyanların dudağını uçuklatıyor. Matild Manukyan'ın500 dairesi, 50 dükkânı, 4 hanı, 4 yazlığı,220 ticari taksi plakası, 37 genelevi, 40 binası, 2 fabrikası, Kalamış'ta yatı, bir Rolls-Royce, dört BMW ve dört tane de Mercedes otomobil ile oteli vardır. Kiracıları arasında Şişli Belediyesi ile Şişli Adliyesi de yer alıyor.

Tek varisi yaşayan oğlu Kerope Çilingir'dir.