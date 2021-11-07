Servet Ünsal kimdir? Servet Ünsal kaç yaşında, nereli? Servet Ünsal hayatı ve biyografisi!

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SERVET ÜNSAL KİMDİR?

1957 yılı Sivas-Divriği doğumludur.

Dr. Servet Ünsal 3 yaşındayken ailesinin Ankara'ya göç etmesi nedeniyle 53 yıldan beri Yenimahalle'de yaşamını sürdürmektedir.

İlk, Orta, Lise öğrenimini Yenimahalle'de, yüksek öğrenimini Ankara Hacettepe/ Sivas Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Tıp öğreniminden sonra, Ankara Trafik Hastanesinde çalıştı; uzun süre Ankara Adliyesi Sağlık biriminde Hekimlik yaptı.

Bu arada yetiştiği bölge olan Yenimahalle'ye hizmet vermek amacıyla, eşi Dr. Dürdane Ünsal ile birlikte Dr. Servet Ünsal Tıp Merkezi'ni kurdular. Halen kesintisiz olarak sağlık hizmeti vermektedir ve Dr. Servet Ünsal Tıp Merkezi'nden sadece Yenimahalle sakinleri değil, tüm Ankara ve çevresi yararlanmaktadır.

Her hafta Cuma günleri sürdürdüğü "Ücretsiz Sağlık Hizmeti" halen tıp merkezinde devam etmektedir.Ayrıca yıllardan beri Okullarda ve çeşitli toplum kesimlerinde "Sağlık Taramaları" yapılmaktadır.

Dr.Servet Ünsal, sağlık alanı dışında özellikle sivil toplum kuruluşlarında üye ve yönetim kurullarında görevler üstlenmiştir. Halen, Ankara Tabip Odası, Yenimahalleliler Birliği Divriği Kültür Derneği, Arguvan Kültür Derneği, Çağdaş Malatyalılar, Şenkaya Derneği ve OSİAD gibi örgütlerin aktif üyesidir.

Dr. Servet Ünsal'ın çeşitli dergi ve yayın organlarında yayınlanan mesleki, bilimsel, siyasi yazıları mevcuttur. Halk müziği ve edebiyat özel ilgi alanlarını oluşturmaktadır. 7 yaşından beri bağlama çalan Dr. Servet Ünsal'ın TRT repertuarlarında da yer alan derlemeleri bulunmaktadır.

Radyo Mozaik ve TV'de gönüllü yönetici olarak sürdürdüğü yayıncılığına, Ekin Su Radro - TV'yi oluşturarak devam etmiştir. Radyo Ekin (FM 107.1) ile Ankara ve çevresinde ciddi toplumsal görev edindiği yayıncılığa nitelikli, demokrat, çağdaş bir anlayış getirmiştir.

Dr. Servet Ünsal öğrencilik yıllarından beri politikanın içerisinde ve Cumhuriyet Halk Partisi saflarında olmuştur.

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