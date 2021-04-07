Serum orucu bozar mı? Serum yemek orucu bozar mı? İğne serum orucu bozar mı?
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Serum orucu bozar mı? Serum yemek orucu bozar mı? İğne serum orucu bozar mı?

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Serum orucu bozar mı? Serum yemek orucu bozar mı? İğne serum orucu bozar mı?

Ramazan ayı boyunca milyonlarca Müslüman aleminin oruç tutacağı Kur'an'da ve hadislerde, anlam ve önemine yer verilen Serum orucu bozar mı? Serum yemek orucu bozar mı? İğne serum orucu bozar mı?

Ramazan ayı boyunca milyonlarca Müslüman aleminin oruç tutacağı Kur'an'da ve hadislerde, anlam ve önemine yer verilen Serum orucu bozar mı? Serum yemek orucu bozar mı? İğne serum orucu bozar mı?

SERUM ORUCU BOZAR MI?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE ORUCU BOZMAYAN DURUMLAR

Orucu bozmayan durumlar için Hanefî mezhebi esas alınıp şöylece sıralanabilir:

- Ağız dolusu bile olsa kendi isteğiyle olmaksızın kusmak.

- Boğazına su kaçmamak kaydıyla serinlemek için yıkanmak veya yüzmek.

- Suyla ıslatılmış bile olsa misvak veya diş fırçası kullanmak.

- Göze sürme çekmek.

- Balgam veya burun akıntısını yahut ağzı çalkaladıktan sonra kalan yaşlığı tükürükle yutmak.

- Güzel koku sürünmek veya koklamak.

- Oruçlu olduğunu unutarak oruç yasaklarını ihlâl etmek.

- Cünüp olarak veya hayız yahut nifas kanı gece kesildiği halde gusül abdesti almadan sabahlamak.

ORUCU BOZAN DURUMLAR

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 12:36:41. #1.14#
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