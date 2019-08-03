"Sertab'ın Müzikali ile Zamanda bir Yolculuğa Çıkıyoruz!''

7 yıldır içimize işleyen sesiyle, birçok anımıza eşlik eden Sertab Erener, iki yıl önce hayata geçirilen Sertab'ın Müzikali'yle birlikte, sezon boyunca dünyaca ünlü müzikallere ev sahipliği yapan Zorlu PSM'de olacak!

Müzikale Broadway'den Işık Tasarımcısı...

Müzikalin Beyhan Murphy tarafından koreografileri bu yıl Zorlu PSM'ye özel olarak yenileniyor. Bir yandan, 1967'den bugüne 200'den fazla Broadway yapımında ışık tasarımcısı olarak çalışan, Tony ödüllü Ken Billington Sertab'ın Müzikali için ilk defa Türkiye'ye gelecek ve gösterinin ışıklarına kendi dokunuşunu katacak.

Sertab'ın Müzikali, izleyenlere geçmiş zamandaki halini hatılatacak, "duyunca seni hatırlayacağım" diye düşündüren şarkılarıyla aslında her anımızda Sertab'ın sesi yanımızdaymışgibi hissettirecekbir performans ile seyircilerini Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde ağırlayacak. Geçtiğimiz yıllarda 90'lar ve 2000'ler temaları ile iki bölüm halinde izleyicisine kucak açan müzikal bu sene tıpkı bir zaman makinası gibi izleyenlere farklı melodiler ve tarihler arasında yolculuğa çıkaracak.

Kaynak: Bültenler