Sertab Erener - Aşk sözleri! Akıncı dizisinde çalan Aşk Dön Ölümden şarkı sözleri nelerdir?
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Sertab Erener - Aşk sözleri! Akıncı dizisinde çalan Aşk Dön Ölümden şarkı sözleri nelerdir?

12.03.2021 22:42 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:46
Sertab Erener - Aşk sözleri! Akıncı dizisinde çalan Aşk Dön Ölümden şarkı sözleri nelerdir?

Sertab Erener - Aşk şarkı sözleri merak edildi. Akıncı dizisinde çalan Sertab Erener'in beğenilen parçası Aşk Dön Ölümden sözleri ile haberimizde!

Sertab Erener - Aşk sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

SERTAB ERENER - AŞK SÖZLERİ

Aşk, kaç büyümden

Aşk, dön ölümden

Aşk, bir sebepten

Gel, gir dünyama

Aşk, dön ölümden

Bir sebebten

Gir dünyama

Aşk, dön ölümden

Geç tenimden

Gel, gir dünyama

Aşk, vur yürekten

Aşk, yak gönülden

Aşk, geç tenimden

Gel, gir kanıma

Aşk, dön ölümden

Bir sebepten

Gir dünyama

Aşk, dön ölümden

Geç tenimden

Gel, gir dünyama

Gel artık

Sözüm, sabrım kalmadı

Beni duysana, duysana, duysana, duysana

Aşk, dön ölümden

Bir sebepten

Gir dünyama

Aşk, dön ölümden

Geç tenimden

Gel, gir dünyama

Gel, gir dünyama

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