Sertab Erener - Aşk sözleri! Akıncı dizisinde çalan Aşk Dön Ölümden şarkı sözleri nelerdir?
12.03.2021 22:42 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:46
Sertab Erener - Aşk şarkı sözleri merak edildi. Akıncı dizisinde çalan Sertab Erener'in beğenilen parçası Aşk Dön Ölümden sözleri ile haberimizde!
Sertab Erener - Aşk sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
SERTAB ERENER - AŞK SÖZLERİ
Aşk, kaç büyümden
Aşk, dön ölümden
Aşk, bir sebepten
Gel, gir dünyama
Aşk, dön ölümden
Bir sebebten
Gir dünyama
Aşk, dön ölümden
Geç tenimden
Gel, gir dünyama
Aşk, vur yürekten
Aşk, yak gönülden
Aşk, geç tenimden
Gel, gir kanıma
Aşk, dön ölümden
Bir sebepten
Gir dünyama
Aşk, dön ölümden
Geç tenimden
Gel, gir dünyama
Gel artık
Sözüm, sabrım kalmadı
Beni duysana, duysana, duysana, duysana
Aşk, dön ölümden
Bir sebepten
Gir dünyama
Aşk, dön ölümden
Geç tenimden
Gel, gir dünyama
Gel, gir dünyama