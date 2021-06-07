Serra Arıtürk kimdir? Serra Arıtürk kaç yaşında, nereli? Aşkın Tarifi dizisi oyuncusu Serra Arıtürk hakkında detaylar...
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Serra Arıtürk kimdir? Serra Arıtürk kaç yaşında, nereli? Aşkın Tarifi dizisi oyuncusu Serra Arıtürk hakkında detaylar...

Serra Arıtürk kimdir? Serra Arıtürk kaç yaşında, nereli? Aşkın Tarifi dizisi oyuncusu Serra Arıtürk hakkında detaylar...
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Aşkın Tarifi dizisinde Naz rolüne hayat veren Serra Arıtürk hayatına dair detaylar izleyicilerin gündeminde. Başarılı oyuncu, caz korosunda da şarkılar seslendiriyor. Peki, Serra Arıtürk kimdir? Serra Arıtürk kaç yaşında, nereli? Aşkın Tarifi dizisi oyuncusu Serra Arıtürk hakkında detaylar...

Serra Arıtürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. YouTube üzerinden seslendirdiği şarkılar ile adından söz ettiren Arıtürk, bu kez oyunculuğu ile de göz dolduracak. İşte Serra Arıtürk hakkında merak edilenler haberimizde...

SERRA ARITÜRK KİMDİR?

1998 yılında dünyaya gelen Serra Arıtürk İstanbul doğumludur, yaşantısını İstanbul Kadıköy'de sürdürmektedir.

Özel Denizatı Anadolu Lisesi'ni tamamlamış ardından eğitimine Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nde devam etmiştir.

2019 yılında "Kendimi Bilmeden" isimli ilk singleını çıkarttı. Sanatçı, 2020 yılında "Kimse Yok ve "Olmazdın" gibi single çalışmaları ile tanınmaktadır.

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Serra Arıtürk kimdir? Serra Arıtürk kaç yaşında, nereli? Aşkın Tarifi dizisi oyuncusu Serra Arıtürk hakkında detaylar... - Haberler
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