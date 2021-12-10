Serra Arıtürk kimdir? Serra Arıtürk hayatı ve biyografisi! Serra Arıtürk kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Serra Arıtürk merak konusu oldu. İşte Serra Arıtürk hakkında merak edilen Serra Arıtürk kimdir, Serra Arıtürk hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SERRA ARITÜRK KİMDİR?

Doğum tarihi: 22 Haziran 1998

Kaç yaşında: 23 yaşında

Nereli: İstanbul

22 Haziran 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Serra Arıtürk, gitar konusunda en büyük eğitimini Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan aldı. Şarkı söylemeye başladıktan sonra Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer almaya başladı. Liseyi Özel Denizatı Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini kazanmıştır. 2019 yılında "Kendimi Bilmeden" adlı şarkısını yayımladı. Arıtürk aynı zamanda Amy Winehouse destekçisidir.2021 yılında ise Kanal D'de yayımlanan Aşkın Tarifi adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer almaktadır.

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