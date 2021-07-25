Serra Arıtürk: En şaşırtıcı, en güzel ve en özel doğum günüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serra Arıtürk: En şaşırtıcı, en güzel ve en özel doğum günüm

Serra Arıtürk: En şaşırtıcı, en güzel ve en özel doğum günüm
Hürriyet - Haberler | Magazin

Sete pasta getiren Cem Davran, İdil Sivritepe ve Elif Melda Yılmaz, "İyi ki doğdun" şarkısını söyleyerek güzel oyuncunun yeni yaşını kutladı.

Sete pasta getiren Cem Davran, İdil Sivritepe ve Elif Melda Yılmaz, "İyi ki doğdun" şarkısını söyleyerek güzel oyuncunun yeni yaşını kutladı. Arıtürk, pastasının mumlarını üfledikten sonra ekip arkadaşlarına teşekkür etti: "Bu sene benim için çok özel ve güzel bir yıl oldu. En şaşırtıcı, en güzel ve en özel doğum günüm diyebilirim. İyi ki varsınız, sizleri iyi ki tanıdım. Bu kadar kısa zamanda aile gibi olduk. Çok teşekkür ederim." İlgiyle izlenen "Aşkın Tarifi" dizisinin yeni bölümü, pazartesi akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Mustafa Demir Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk
Magazin Buse Varol Hande Yener Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Can Bartu Mesut Özil Fatih Terim Serdar Aziz Jimmy Durmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serra Arıtürk: En şaşırtıcı, en güzel ve en özel doğum günüm - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 11:22:40. #1.16#

title