Serra Arıtürk: Çok güzel bir uyum yakaladık
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Serra Arıtürk: Çok güzel bir uyum yakaladık

Serra Arıtürk: Çok güzel bir uyum yakaladık
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kadir Doğulu'nun çok iyi bir partner olduğunu söyleyen Arıtürk, "Kadir ile kısa süredir tanışmamıza rağmen çok güzel bir uyum yakaladık.

Kadir Doğulu'nun çok iyi bir partner olduğunu söyleyen Arıtürk, "Kadir ile kısa süredir tanışmamıza rağmen çok güzel bir uyum yakaladık. Sette bütün oyuncu arkadaşlarımızla eğlenceli anlar yaşıyoruz. Çekimler sırasında mutfakta çok zaman geçiriyoruz. Bazı zamanlar yemek kokuları bizi mest ediyor. Çoğu zaman Kadir ile aynı anda birbirimize bakıp acıktık deyip yemek yemeye başlıyoruz. Artık neredeyse metabolizmalarımız bile aynı çalışıyor" dedi.

"Aşkın Tarifi"; Gaziantepli Fırat şefin, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a ders vermek isterken, gerçek aşk ile buluşmasını konu alıyor. Deniz Koloş'un yönettiği dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan gibi ünlü oyuncular rol alıyor.

Kaynak: Hürriyet

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Serra Arıtürk: Çok güzel bir uyum yakaladık - Haberler Magazin
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