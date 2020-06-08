Serpil Örümcer; Sanat dünyası vefasız
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında konuşuyor

Serpil Örümcer; Sanat dünyası vefasız

Gazeteci Olcay Ünal Sert'e konuşan Serpil Örümcer, şöhretli günlerinde Sezen Aksu ve Şener Şen'le olan anılarından sıkıntılı günlerine samimi açıklamalar yaptı... Sanat dünyasının vefasız olduğunu belirten Örümcer, yardımına iş insanı Erdoğan Uludağ'ın koştuğunu belirtti.

Serpil Örümcer; Sanat dünyası vefasız
08.06.2020 21:20 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:40

Bir dönemin 'Bayan Bacak' lakaplı ses ve sinema sanatçısı Serpil Örümcer'in yardımına iş insanı Erdoğan Uludağ koştu. 67 yaşında ki sanatçı Korona günlerinde sıkıntılı günler yaşadığını belirterek sanat dünyasının vefasız olduğunu söyledi.& ;& ;

Serpil Örümcer, "İş adamı Erdoğan Uludağ'ın asistanı aradı, sağolsunlar durumumla ilgilendiler.& ; Allah razı olsun, kiramı ödeyemiyordum sıkıntıdan kurtardılar beni, birikmiş faturalarımı ödedim. Gıda yardımı da yaptılar. Onlar yetişmeselerdi mahvolmuştum. Kiramı ödeyemeseydim evden çıkarırlardı beni." dedi.

BELEDİYEDEN KİRA YARDIMI DA KESİLMİŞ!..

Kira yardımının daha önce Akparti'li Küçükçekmece Belediyesi tarafından ödendiğini söyleyen Serpil Örümcer, CHP'nin seçimi kazanmasından itibaren kira yardımının da kesildiğini söyledi.

SAĞLIK SORUNLARIYLA BOĞUŞUYOR

Sanatçı Berkant'tan olan kızı Fulya'nın psikolojik sağlık sorunları olduğunu belirten Örümcer, torunları Berkant ve Onur'un öğrenci olduğunu belirterek hepsi ile kendisinin ilgilendiğini söyledi. Gizli şeker ve tansiyon rahatsızlığı olduğunu da belirten Örümcer, Korona günlerinde 67 yaşında olduğu için pazarda çalışamadığını belirtti.& ; Örümcer, "Bu yaştan sonra işte vermezler. Gençler çalışmıyor. Ben pazarda birşeyler satıp geçinmeye çalışıyordum, şimdi o da yok.." dedi.

BERKANT GURMELİĞE MERAKLI..

Torunları Berkant ve Onur'un sınavlara hazırlandığını söyleyen Serpil Örümcer; "Allah elden ayaktan düşürmesin, onları ben büyüttüm. Berkant çok güzel yiyecekler yapar. Gurmeliğe meraklı, gurme olmak istiyor.." dedi.

Kaynak: Snob Magazin

Magazin Manşet

Haberler

Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Magazin
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Magazin
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Magazin
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur Magazin
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu Magazin
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz Magazin
Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu
Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu
Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu
Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı
Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı
Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı
Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi
Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi
Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı
Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet'in fragmanı yayınlandı
Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet'in fragmanı yayınlandı
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
1 milyonluk hesabı kapanan Taha Duymaz'a bir darbe daha: Artık gücüm kalmadı
1 milyonluk hesabı kapanan Taha Duymaz'a bir darbe daha: Artık gücüm kalmadı
Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor
Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor
Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber
Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber
Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı
Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı
Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı
Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı...
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Gülben Ergen Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Lionel Messi Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Galatasaray
Şu an buradasınız: Serpil Örümcer; Sanat dünyası vefasız - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 22:09:59. #1.14#
title