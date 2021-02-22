Evinde hayatını kaybeden Serpil Barlas, son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Evinde hayatını kaybeden Serpil Barlas, son yolculuğuna uğurlandı

22.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:32

Önceki akşam evinde yaşamını yitiren Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Serpil Barlas, İstanbul'da toprağa verildi. Koronavirüs kurallarına dikkat edilen törene sanatçının eşi, annesi ve en yakınları katıldı.

Özellikle 1980'li yıllarda seslendirdiği şarkılarla tanınan sanatçı Serpil Barlas, önceki gece Beşiktaş'taki evinde ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliği nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti. Barlas'ın cenaze töreni bugün, koronavirüs tedbirleri kapsamında Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleşti. Törene eşi Uğur Dikmen, kendisi gibi şarkıcı olan annesi Aysel İpar, yakınları ve sevenleri katıldı. Ünlü şarkıcının cenazesi kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda defnedildi.

"SABAHA KADAR ÇALIŞIYORDUK"

Eşinin bir süredir single hazırlığı içinde olduğunu söyleyen eşi Uğur Şahin, "Amerika'dan geldiği zamandan beri bir ritim bozukluğu vardı. Çalışmalarına devam ediyordu. Oturuyorduk, çalışıyorduk sabaha kadar. Single hazırlığı vardı. Ben de bir sürü şey hazırlıyordum. Alışveriş yaptım, geldim oturuyordu. İstirahat ediyordu, bir şeyler istedi, verdim. Ritim bozukluğunu ciddiye almıyorlar ama yoruluyordu" diye konuştu.

Evinde hayatını kaybeden Serpil Barlas, son yolculuğuna uğurlandı

"ANNESİNDEN ÖNCE ŞARKI SÖYLEMEYE BAŞLADI"

Barlas'ın annesi Aysel İpar'dan önce sahneye çıkmaya başladığını ifade eden Teyzesi Güngör Öner de, "Çok narin, çok hassas, kimseyi incitmez. Biraz içine kapanıktı hatta. 16 yaşında falan başladı bu işe. Çok disiplinliydi. Annem vefat ettiği zaman, geldi. Tekrar gitmesi lazımdı Ankara'ya, ben de onunla beraber gitmiştim. Herkesin ona ne kadar saygı duyduğunu gördüm. 14 ay önce görüşmüştük en son. Hep telefonla görüşüyorduk. Ablam da onun gibi şarkıcı. Babamın da sesi güzeldi. Annesinden önce başladı Serpil şarkı söylemeye" ifadelerini kullandı.

Evinde hayatını kaybeden Serpil Barlas, son yolculuğuna uğurlandı
Evinde hayatını kaybeden Serpil Barlas, son yolculuğuna uğurlandı
Evinde hayatını kaybeden Serpil Barlas, son yolculuğuna uğurlandı
Evinde hayatını kaybeden Serpil Barlas, son yolculuğuna uğurlandı
Evinde hayatını kaybeden Serpil Barlas, son yolculuğuna uğurlandı
Evinde hayatını kaybeden Serpil Barlas, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Türk pop müziği sanatçısı Serpil Barlas yaşamını yitirdi
Türk pop müziği sanatçısı Serpil Barlas yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Murat Kurum Pervin Buldan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Onur Akay Toygun Ateş Defne Samyeli
Spor Can Bartu Arda Turan Umut Bulut Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Pkk Türk İran Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evinde hayatını kaybeden Serpil Barlas, son yolculuğuna uğurlandı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 14:33:29. #1.14#
title