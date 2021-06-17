Serkay Tütüncü, sevgilisinin fotoğrafına öyle bir yorum yaptı ki...

Masumiyet dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü'nün birlikteliği tam gaz devam ediyor. Serkay Tütüncü, sevgilisinin paylaştığı fotoğrafın altına yaptığı yorumla şaşırttı. İşte o yorum...