Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü hayatı ve biyografisi! Serkay Tütüncü kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü hayatı ve biyografisi! Serkay Tütüncü kaç yaşında, nereli?

Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü hayatı ve biyografisi! Serkay Tütüncü kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Serkay Tütüncü, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Serkay Tütüncü hakkında merak edilenler. Serkay Tütüncü hayatı ve biyografisi. Serkay Tütüncü kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Serkay Tütüncü merak konusu oldu. İşte Serkay Tütüncü hakkında merak edilen Serkay Tütüncü kimdir, Serkay Tütüncü hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de doğdu. Eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu bölümünden mezun olarak tamamladı.

2016 yılında TV 8'de yayınlanan Para Bende programının sunuculuğunu üstlendi. 2018 yılında 'İnsanlık Suçu' dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı. 2019 yılında Afili Aşk dizisindeki Volkan, 2020 yılındaysa Bay Yanlış dizisinde Ozan karakterine hayat verdi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Fahrettin Koca Vladimir Putin Jens Stoltenberg
Magazin Burak Deniz Demet Akalın Kaan Yıldırım Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Fatih Terim Enner Valencia Hikmet Karaman Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü hayatı ve biyografisi! Serkay Tütüncü kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 09:34:01. #1.15#

title