Serkan Şenalp kimdir? Serkan Şenalp kaç yaşında? Serkan Şenalp oynadığı diziler nelerdir? Serkan Şenalp'in eşi Esengül Yılmaz kimdir?
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Serkan Şenalp kimdir? Serkan Şenalp kaç yaşında? Serkan Şenalp oynadığı diziler nelerdir? Serkan Şenalp'in eşi Esengül Yılmaz kimdir?

1985 doğumlu oyuncu, Selena dizisi ile adını duyurmuştur. Sinema sektörüne 2005 yılında oynadığı reklam filmleri ile duyuran oyuncu, Selena dizisi ile popülerliğini arttırmıştır. Serkan Şenalp'in sürpriz şekilde evlendiği Esengül Yılmaz kimdir?

Serkan Şenalp kimdir? Serkan Şenalp kaç yaşında? Serkan Şenalp oynadığı diziler nelerdir? Serkan Şenalp'in eşi Esengül Yılmaz kimdir?
05.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:29

2006-2009 yılında yayınlanan Selena dizisi ile tanıdığımız oyuncu, 1985 doğumludur. Serkan Şenalp, 2003 yılında Çağrı Bey Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Oyuncu, 2010 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitirmiş. İlk göz ağrısı dizisiyle oyunculuğa başlamıştır.

SERKAN ŞENALP'İN EŞİ ESENGÜL YILMAZ KİMDİR?

Yakışıklı oyuncu Serkan Şenalp ve eşi Esengül Yılmaz, mayıs ayında dünyaevine girmişti. Sade bir törenle evlenen çift, karantina kurallarının esnetilmesinden sonra düğün yaptı. Az sayıda davetlinin bir araya geldiği tören eğlenceli anlara sahne oldu. Mutlu çift bu özel günlerinden fotoğrafları ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Serkan Şenalp kimdir? Serkan Şenalp kaç yaşında? Serkan Şenalp oynadığı diziler nelerdir? Serkan Şenalp'in eşi Esengül Yılmaz kimdir?

SERKAN ŞENALP'İN OYNADIĞI DİZİLER

2015: Sen Benimsin – Beşir

2013: Fatih Harbiye

2013: Yağmurdan Kaçarken – Erdi

2011: Hayat Devam Ediyor – Malik

2011: Kızım Nerede – Emre

2006: İlk Aşkım – Ufuk

2006 2009: Selena – Ozan

2005: İlk Göz Ağrısı – Meriç

Serkan Şenalp kimdir? Serkan Şenalp kaç yaşında? Serkan Şenalp oynadığı diziler nelerdir? Serkan Şenalp'in eşi Esengül Yılmaz kimdir?

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