Serkan Nişancı kimdir? Serkan Nişancı kaç yaşında, nereli? Serkan Nişancı biyografisi!

İbo Show konukları arasında yer alan Mustafa Taş'ın hayatı merak ediliyor. Müzik kariyerinin yanı sıra katıldığı programlarla gündeme gelen Serkan Nişancı kimdir? Serkan Nişancı kaç yaşında, nereli? Serkan Nişancı mesleği nedir? Serkan Nişancı hayatı ve biyografisi nedir?

İbo Show konukları arasında yer alan Mustafa Taş'ın hayatı merak ediliyor. Müzik kariyerinin yanı sıra katıldığı programlarla gündeme gelen Serkan Nişancı kimdir? Serkan Nişancı kaç yaşında, nereli? Serkan Nişancı mesleği nedir? Serkan Nişancı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SERKAN NİŞANCI KİMDİR?

Serkan Nişancı, Ankara türküleriyle ünlenen bir müzisyendir. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ankara türküleriyle ünlü olan Serkan Nişancı Ankaralı zannedilse de İstanbul doğumludur.

Müzik kariyerine çok genç yaşlarda mekanlarda şarkı söyleyerek başlayan Serkan Nişancı ilk albümünü 2021 yılında çıkarmıştır. Serkan Nişancı'nın kariyerinde en önemli dönemeçlerden biri 2015 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılması olmuştur. Serkan Nişancı O Ses Türkiye yarışmasının ardından eğlence dünyasının aranan yüzlerinden biri olmuştur.

SERKAN NİŞANCI'NIN ALBÜMLERİ

Serkan Nişancı, Gözüme Baka Baka, Kara Gözlüm Ölesim Var, Aşkın Starları, Yar Gözlerin Ağlar Gibi, Sen De Anlarsın, Özledim, Deli Yüreğime Zorsun, Gül Eğlen Oyna, Ankara'nın En İyileri, Kurtlar Sofrası, Ankara'nın Beyleri, Yalan Olmuş Sevdalar ve Alem Başlıyor gibi albümlerini piyasaya sürdü.

SERKAN NİŞANCI'NIN ŞARKILARI

Hayal Olur

Gül Eğlen Oyna

Yar Bana

Gelsene

Gözüme Baka Baka

Hıçkırık

Sessiz Sedasız

Yar Gözlerin Ağlar Gibi

Sen De Anlarsın

Özledim

Deli Gibi Yüreğime Zorsun

Sevdiğim Al Yazmalım

Hem Delisin Hem Hanım

Dayanamam

Sen Aldırma

Atamın Seğmenleri/ Hüdayda/ Yumurtanın Sarısı

Mavi Boncuk Gözleri

Yalan Olmuş Sevdalar

Ankara Kızlarına

Bir Sevdadır Ankara

Sen Olmayınca

Karagözlüm Ölesim Var

Oyanada Dönder Sar Beni

Balım Benim

Elveda

Seviyorum Bir Tek Seni

Dari Dari