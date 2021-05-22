Serkan Nişancı kimdir? Serkan Nişancı kaç yaşında, nereli? Serkan Nişancı biyografisi!
İbo Show konukları arasında yer alan Mustafa Taş'ın hayatı merak ediliyor. Müzik kariyerinin yanı sıra katıldığı programlarla gündeme gelen Serkan Nişancı kimdir? Serkan Nişancı kaç yaşında, nereli? Serkan Nişancı mesleği nedir? Serkan Nişancı hayatı ve biyografisi nedir?
İbo Show konukları arasında yer alan Mustafa Taş'ın hayatı merak ediliyor. Müzik kariyerinin yanı sıra katıldığı programlarla gündeme gelen Serkan Nişancı kimdir? Serkan Nişancı kaç yaşında, nereli? Serkan Nişancı mesleği nedir? Serkan Nişancı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…
SERKAN NİŞANCI KİMDİR?
Serkan Nişancı, Ankara türküleriyle ünlenen bir müzisyendir. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ankara türküleriyle ünlü olan Serkan Nişancı Ankaralı zannedilse de İstanbul doğumludur.
Müzik kariyerine çok genç yaşlarda mekanlarda şarkı söyleyerek başlayan Serkan Nişancı ilk albümünü 2021 yılında çıkarmıştır. Serkan Nişancı'nın kariyerinde en önemli dönemeçlerden biri 2015 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılması olmuştur. Serkan Nişancı O Ses Türkiye yarışmasının ardından eğlence dünyasının aranan yüzlerinden biri olmuştur.
SERKAN NİŞANCI'NIN ALBÜMLERİ
Serkan Nişancı, Gözüme Baka Baka, Kara Gözlüm Ölesim Var, Aşkın Starları, Yar Gözlerin Ağlar Gibi, Sen De Anlarsın, Özledim, Deli Yüreğime Zorsun, Gül Eğlen Oyna, Ankara'nın En İyileri, Kurtlar Sofrası, Ankara'nın Beyleri, Yalan Olmuş Sevdalar ve Alem Başlıyor gibi albümlerini piyasaya sürdü.
SERKAN NİŞANCI'NIN ŞARKILARI
Hayal Olur
Gül Eğlen Oyna
Yar Bana
Gelsene
Gözüme Baka Baka
Hıçkırık
Sessiz Sedasız
Yar Gözlerin Ağlar Gibi
Sen De Anlarsın
Özledim
Deli Gibi Yüreğime Zorsun
Sevdiğim Al Yazmalım
Hem Delisin Hem Hanım
Dayanamam
Sen Aldırma
Atamın Seğmenleri/ Hüdayda/ Yumurtanın Sarısı
Mavi Boncuk Gözleri
Yalan Olmuş Sevdalar
Ankara Kızlarına
Bir Sevdadır Ankara
Sen Olmayınca
Karagözlüm Ölesim Var
Oyanada Dönder Sar Beni
Balım Benim
Elveda
Seviyorum Bir Tek Seni
Dari Dari