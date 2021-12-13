Serkan Kıyak kimdir, intihar mı etti? Müge Anlı'da eşinin pideciye kaçtığının öğrenen Serkan Kıyak öldü mü?

Serkan Kıyak intihar mı etti? Müge Anlı'da eşinin pideciye kaçtığının öğrenen Serkan Kıyak öldü mü? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı.

SERKAN KIYAK İNTİHAR MI ETTİ?

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak günlerdir haber alamadığı eşi için yardım isteyen Serkan Kıyak, aldatıldığını öğrendikten sonra canına kıydı. Bugün ise Kıyak'tan acı haber geldi. 32 yaşındaki Serkan Kıyak, ikamet ettiği Uşak'taki evinde kendini asarak intihar etti.

EVİNDE KENDİNİ ASTI

Yerel yayın yapan Usakgundem.com'un haberine göre 32 yaşındaki Serkan Kıyak, ikamet ettiği Durak Mahallesi Hoca Tahir Efendi sokağındaki evinde kendini asarak intihar etti. Yetiştirme yurtlarında büyüyen ve 2 yıl önce görücü usulü ile evlendiği eşinden bir yaşında da çocuğu olan Kıyak'ın eşinin kaçması sebebiyle bunalıma girdiği ve yakınlarına telefonundan mesaj çekerek helalleştiği öğrenildi.

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