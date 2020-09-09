Serkan Kaya kimdir? Serkan Kaya koronavirüs mü oldu? Serkan Kaya kaç yaşında? Serkan Kaya evli mi?
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Serkan Kaya kimdir? Serkan Kaya koronavirüs mü oldu? Serkan Kaya kaç yaşında? Serkan Kaya evli mi?

Serkan Kaya'nın orkestrasından birinin koronavirüs tesiti pozitif çıkmasıyla test yaptıran Serkan Kaya'nın koronavirüs testi sonucu ne? Serkan Kaya kaç yaşında? Serkan Kaya albümleri nelerdir?

Serkan Kaya kimdir? Serkan Kaya koronavirüs mü oldu? Serkan Kaya kaç yaşında? Serkan Kaya evli mi?
09.09.2020 16:41 | Son Güncelleme: 09.09.2020 16:45

Türk besteci, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Serkan Kaya, koronavirüse mi yakalandı? Serkan Kaya şarkıları ve daha fazla bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

SERKAN KAYA KİMDİR?

2000'de ilk çalışması "Senden Sonra Ben" albümünü çıkarmıştır. 2011 yılında ikinci çalışması Aşk Ne Demek Bilen Var Mı? albümünü çıkarmıştır. 2015 yılında üçüncü çalışması "Gönül Bahçem" albümünü çıkarmıştır. "Gönül Bahçem" albümü ile en çok satanlar listesinde uzun süre zirvede yer almıştır. Albümün "Kalakaldım" adlı çıkış şarkısı, radyo ve televizyonların yanı sıra dijital platformlarda da kendi tarzında en çok dinlenen ve indirilen şarkı olmuştur. 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Fantezi - Halk Müziği (Erkek)" ödülünü kazanmıştır.

SERKAN KAYA ALBÜMLERİ NELERDİR?

Senden Sonra Ben - 2000

Aşk Ne Demek Bilen Var Mı? - 2011

Gönül Bahçem - 2015

Miras - 2017

SERKAN KAYA KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Hafta sonu Afyon'da bir düğünde sahne alan Serkan Kaya'nın orkestrasındaki bir müzisyenin Covid-19 testi pozitif çıktı. Müzisyenin aynı ortamı paylaştığı Serkan Kaya, tüm orkestra elemanları, menajerlik ve asistanlık ekibi dahil 35 kişi karantinaya alındı. Tüm ekibe uygulanan testlerin sonuçları bekleniyor...

Serkan Kaya kimdir? Serkan Kaya koronavirüs mü oldu? Serkan Kaya kaç yaşında? Serkan Kaya evli mi?
Serkan Kaya kimdir? Serkan Kaya koronavirüs mü oldu? Serkan Kaya kaç yaşında? Serkan Kaya evli mi?
Serkan Kaya kimdir? Serkan Kaya koronavirüs mü oldu? Serkan Kaya kaç yaşında? Serkan Kaya evli mi?

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