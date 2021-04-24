Serkan Çağrı kimdir? Serkan Çağrı kaç yaşında, nereli? Serkan Çağrı şarkıları!

Ege Üniversitesi, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Haliç Üniversitesi mezunu başarılı isim Serkan Çağrı kimdir? Serkan Çağrı kaç yaşında, nereli? Serkan Çağrı şarkıları!

Ege Üniversitesi, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Haliç Üniversitesi mezunu başarılı isim Serkan Çağrı kimdir? Serkan Çağrı kaç yaşında, nereli? Serkan Çağrı şarkıları!

SERKAN ÇAĞRI KİMDİR?

Serkan Çağrı, (d. 2 Haziran 1976; Edirne, Keşan), Türk klarnet virtüözü ve akademisyen. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu sanatçılarından Arslan Kacar'ın yazıp sahnelediği "Düş ve Klarnet" adlı oyunun müziklerini yaptı.

SERKAN ÇAĞRI ŞARKILARI

Sır - Yılı: 2016 - Yapım: Notist Müzik Yapım

Hüseyin Karadayı & Serkan Çağrı - Endorphin Yılı : 2011 Yapım : DMC Music

Serkan Çağrı&Rumeli Band Yılı : 2011 Yapım : Notist Müzik Yapım

Şükrü Tunar Eserleriyle. Yılı : 2009 Yapım : Sony - BMG Music.

Âlâ. Yılı : 2008 Yapım : Sony BMG Music.

Nefesim Yılı : 2005 Yapım : Akustik Yapım.

Bekar Gezelim (Grup Laçin üyesi olarak) : 1998 Yapım : İdoBay Müzik