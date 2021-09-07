Serkan Aslan- Serdar Ortaç projesi yakında başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serkan Aslan- Serdar Ortaç projesi yakında başlıyor

Serkan Aslan- Serdar Ortaç projesi yakında başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Anadolu'yu karış karış gezerek yeni sesler keşfetme formatı üzerine kurulu yeni proje hayata geçiyor.

Anadolu'yu karış karış gezerek yeni sesler keşfetme formatı üzerine kurulu yeni proje hayata geçiyor. Serkan Aslan ve Serdar Ortaç'ın ortak projeleri olan şarkı yarışması hakkında Serkan Aslan bilgi verdi. Anadolu'yu karış karış gezerek yıldız avlanacak olan projede bir tır ve tırın içine giren insanların şarkılarını seslendirmeleri, iyi olan seslerin stüdyoya getirilerek şarkı yarışmasına katılmaları hedefleniyor. Ziyaret edilen şehrin takımlarını kurup insanları yarıştırma programın isminin de "Donny" öğrenildi.

-İHA-

Serkan Aslan- Serdar Ortaç projesi yakında başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Ekrem İmamoğlu Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Akkaya Derya Baykal Aleyna Tilki Haluk Levent
Spor Marcao Umut Meraş Samet Aybaba Mergim Berisha Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Serkan Aslan- Serdar Ortaç projesi yakında başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 12:17:19. #1.15#

title