Serkan Aslan, Serdar Ortaç konserinde şiirleriyle geceye damgasını vurdu
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Serkan Aslan, Serdar Ortaç konserinde şiirleriyle geceye damgasını vurdu

Serkan Aslan, Serdar Ortaç konserinde şiirleriyle geceye damgasını vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, İstanbul'da sevenleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, İstanbul'da sevenleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz akşam sahne alan Serdar Ortaç izleyenlerine müzik ziyafeti verdi. Konser de bir de ilk yaşandı. Şiirleriyle gündeme gelmeye başlayan Serkan Aslan konserde okuduğu şiirlerle Serdar Ortaç hayranlarına sürpriz yaptı. Aslan parça aralarında okuduğu şiirlerle izleyenleri kendine hayran bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Serkan Aslan, Serdar Ortaç konserinde şiirleriyle geceye damgasını vurdu - Haberler Magazin
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