Serinleten böğürtlenli dondurma tarifi! Böğürtlenli dondurma nası yapılır?
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Serinleten böğürtlenli dondurma tarifi! Böğürtlenli dondurma nası yapılır?

Böğürtlenli dondurma tarifi ile hem siz hem de çocuklarınız için yaz sıcak günleri bunaltıcı olmaktan çıkıp keyifli anlara dönüşecek. Peki, böğürtlenli dondurma nası yapılır?

Serinleten böğürtlenli dondurma tarifi! Böğürtlenli dondurma nası yapılır?
08.06.2020 16:34 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:37

Yaz aylarının sıcak günlerinde sağlıklı ve lezzetli böğürtlenli dondurma ile serinleyebilirsiniz. Her evde bulunan malzemelerle yapılan bu tarifi özellikle sıcaktan bunalan çocuklarınız çok sevecek.

GEREKLİ MALZEMELER

400 gram böğürtlen

1 litre süt

1 su bardağı şeker

1,5 yemek kaşığı tam buğday unu

3 yumurta sarısı

3 tatlı kaşığı sahlep

YAPILIŞI

Tencereye sütü koyup karıştırın. Bir yandan da damak zevkinize uygun miktarda şekeri sütün içine ilave edin. Şeker eriyince unu ve sahlebi ekleyin. Topaklanmayı engellemek için bir süre blenderle karıştırın.

Tenceredeki karışımı muhallebi kıvamına gelene kadar tahta kaşıkla karıştırın. Kıvama gelen karışımın altını kapatıp soğumaya bırakın.Karışımın kıvamının oldukça koyu olmasına dikkat edin.

Böğürtleni blenderden geçirip süzsün. Çekirdeklerinden ayrışmasını sağlayın. Sonra böğürtlen sıvısını soğumuş olan dondurma karışımına ekleyin.

Elde ettiğiniz karışımı dondurma makinesine alın. 20-25 dakika makineyi çalıştırın.Dondurma makinesi aşaması tamamlanınca karışımı cam kaseye alarak derin dondurucuda 2 saat bekletin. Afiyet olsun.

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