Serinlemek isteyenler Muradiye Şelalesi'ni tercih ediyor

Van'da sıcak havadan bunalan çok sayıda kişi, serinlemek için Muradiye ilçesindeki şelaleye akın etti.

Van'ın yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşların da tercih ettiği Muradiye ilçesindeki şelalede, sıcak havalar nedeniyle büyük yoğunluk yaşanıyor.

Hafta sonu tatillerinin yanı sıra hafta içi de ilçeye gelen vatandaşlar, hem metrelerce yüksekten akan suda serinliyor hem de oluşturulan mesire alanında piknik yapıyor.

Mardin'den gelen turizmci Semire Şinegu, doğayla iç içe olan Muradiye Şelalesi'ni çok beğendiğini söyledi.

Bölgeye yönelik turlar düzenlemeyi düşündüğünü belirten Şinegu, insanların aileleriyle buralarda güzel zaman geçirebileceğini aktardı.

Ziyaret amacıyla Tekirdağ'dan Van'a gelen Gülcan İşler, serinlemek için geldiği şelaleye hayran kaldığını kaydetti.

Ziyarete gelen ve piknik yapan vatandaşlar da serinlemek için şelaleye gelmeyi tercih ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA