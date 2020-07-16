Serinlemek isterken vücudunuz klima etkisine girmesin! Koronavirüsten dolayı 'Klima virüs yayar mı?'konusu herkes tarafından konuşulurken uzmanlar, vücudunuzda klima etkisi oluşmaması için bilinçli kullanıma da dikkat çekiyor.

Yaz aylarının vazgeçilmezi klimalar; evde, araçta, ofiste sıcak havalarda serinlik sağlarken bilinçsiz kullanım da ise sağlığınız için tehlike oluşturabiliyor.

Sağlık sorunlarının oluşmaması için hava akımının direkt kişilere yönlendirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Romatem Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.Nurten Küçükçakır, "Klimadan çıkan soğuk hava tavana, duvara, otomobilde cama veya kapılara yönlendirilmelidir.İnsan vücudunun ortalama ısısı 37 derecedir .Buna göre klimaların 20 ile 26 derece arasındaki sıcaklıkta çalıştırılması en ideal değerlerdir. Ortamlar yavaş soğutulmalıdır. Ani sıcaklık değişimlerinden kaçınılmalıdır. Nem oranı ise yüzde 60-70 arasında olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle vatandaşlar serinlemek için çeşitli yollara başvuruyor. Bu seçeneklerden biri de klima kullanımı olarak karşımıza çıkıyor. Kişilerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Bilinçsiz kullanımlarda sırt ve boyun ağrıları, yüz felci, kas spazmı ve alerjik reaksiyonlar hatta zatüre hastalığına bile sebep olabiliyor.

Şiddetli Ağrılar Ortaya Çıkabiliyor

Klimadan gelen soğuk havanın vücuda yakın mesafeden vurmaması gerektiğinin altını çizen Romatem Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurten Küçükçakır,çalışma ve yaşam alanlarının kullanıma uygun düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Küçükçakır sözlerine şöyle devam etti: "Sıcak yaz günlerinde içerisi ve dışarısı arasındaki sıcaklık farkı ve ani hava değişimi vücut direncini düşürür. Bu durum da enfeksiyonlara davetiye çıkarabilir. Aynı zamanda bilinçsiz klima kullanımı ağrıları da tetikler. Yanlış klima kullanımı ile özellikle baş, boyun, sırt, omuz ve bel ağrıları başta olmak üzere kas iskelet sistemi kaynaklı ağrılarda artış görülebilmektedir. Özellikle bu bölgelerde ağrıyla birlikte kas gerginliği yani kas spazmları, bıçak saplar gibi ani batmalar, uyuşma, karıncalanma, gerginlik, çekilme ve gerginliğe bağlı etkilenen bölgelerde hareket kısıtlılıkları oluşmaktadır. Ağrı artışına bağlı olarak bireylerde çabuk yorulma, fonksiyonel kısıtlılık, uyku kalitesinde bozulma, kronik yorgunluk, ve depresyon gözlenebilmektedir. Özellikle romatizmal hastalığı olanlarda,fibromiyalji sendromu, bel-boyun fıtığı ile kireçlenmesi ve boyun düzleşmesi olan bireylerde bölgesel ağrı artışına sıkça rastlamaktayız. Bu yüzden klima kullanırken dikkatli olunmalı. "