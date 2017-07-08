Serinlemek İsterken Sağlığımızdan Olmayalım' Uyarısı

TÜRK Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Bir kutu gazlı içecek içerisinde 10 adet küp şeker barındırıyor ve maalesef farkında dahi olunmadan şeker tüketimi bu sebeple artıyor" uyarısında bulundu.



Sıcak havaların kendini iyiden iyiye hissettirdiği son günlerde terleme -susama döngüsü ile vücuda alınan sıvı miktarının artış gösterdiği hatırlatıldı. Yetişkin bir bireyin günde ortalama 2 -2,5 litre su tüketmesi gerektiği, sıcak havalarda su yerine alınan şekerli içeceklerin sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği kaydedildi. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, vakıf olarak tuz tüketimi ile birlikte şeker tüketimine de önayak olmak istediklerini belirtti, şu uyarılarda bulundu:



"Şeker tüketiminin de günlük ortalama olan 150 gramdan hiç olmazsa 120 grama düşürülmesinde öncülük yapıyoruz. Yaz aylarında serinlemek veya susuzluğu gidermek amacıyla tüketilen şekerli içeceklere karşı insanları daha bilinçli olmaya davet ediyoruz. Bir kutu gazlı içecek içerisinde 10 adet küp şeker barındırıyor ve maalesef farkında dahi olunmadan şeker tüketimi bu sebeple artıyor. Özellikle çocuklarımızı fazla şeker içeren gazlı içecekler ve glisemik indeksi yüksek, buna karşın maliyeti ucuz olan mısır nişasta şurubu içeren şekerli gıdalardan uzak tutmalı, tüketilmemesi ve tüketimin en aza indirilmesi için elimizden geleni yapmalıyız."



Erk, tuz tüketiminin 6 yıl içinde 18 gramdan 14 grama düşürülmesindeki başarıyı, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi adına şeker tüketiminin azaltılmasında da yakalamak gerektiğini vurguladı.



Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın ise suyun nötr tadına karşılık farklı aroma ve farklı lezzetler sebebiyle cazip gelen bu içeceklerin sürekli tüketiminin aşırı kalori alımı ve buna bağlı kilo alımına, kan şekerinde ani dalgalanmalara, anlık açlık ve kontrolsüz beslenme gibi davranışlara neden olarak sağlık açısından uzun vadede ciddi problemler doğurabildiğini kaydetti. Efe Aydın, "Özellikle diyabet hastalarının bu gibi içeceklere karşı daha dikkatli olması gerekiyor. Su tüketimini arttırmak için içtiğimiz suların içerisine meyve parçaları, nane ve maydanoz gibi yeşillikler doğrayabilir, tarçın gibi baharatlarla lezzetlendirebiliriz. Bu şekilde daha fazla su tüketebiliriz" Yetişkin bir birey günde 2 - 2,5 litre su tüketilmelidir. Sıvı alımını karşılamak için ıhlamur, adaçayı, kuşburnu çayı ve açık çay gibi içecekler tercih edilebilir" dedi.



- Ankara