Gölete giren gençlerden biri boğuldu

Gölete giren gençlerden biri boğuldu Tire'de serinlemek için gölete giren 2 gençten biri gölette boğuldu.

Gölete giren gençlerden biri boğuldu

İZMİR - Tire'de serinlemek için gölete giren 2 gençten biri gölette boğuldu. Boğulan gencin cansız bedeni Jandarma Su Altı Arama Ekibi tarafından çıkarıldı.

Olay öğle saatlerinde Tire'ye bağlı Eskioba Köyü'ndeki sulama göletinde meydana geldi. Tire'nin Çiniyeri Köyü'nde yaşayan Serkan Endes ve Işıklı Köyü'nde yaşayan Volkan Vurucu isimli iki arkadaş, motosikletle Eskioba Göleti'ne gittiler. Burada serinlemek için gölete giren ikili bir süre yüzdükten sonra iddiaya göre Serkan Endes bir anda kayboldu. Arkadaşı Volkan Vurucu ise hemen yakınlardaki köylülerin yanına giderek yardım istedi. Köylüler, durumu jandarmaya ve muhtara bildirip, gençlerin gölete girdikleri bölgeye gittiler. Fakat Serkan Endes'in göl kenarındaki ayakkabı ve giysilerinden başka görünürde bir şey yoktu.

Olay yerine gelen jandarma ekibi olay yerinde inceleme başlattı. Gölette boğulduğu düşünülen Serkan Endes için İzmir'den Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Ekibi istendi. Ekip, gölette arama çalışmalarına başladı.

KÖYLÜLER UYARMIŞ

Olayı duyar duymaz gölete giden Köy Muhtarı Ergün Bayır, 2016 yılında açılan gölette bugüne kadar böyle bir olay yaşanmadığını ifade ederek, "Bu çocuklar bizim köyümüzden değil, dışarıdan gelmişler buraya. O yüzden göleti pek bilmiyorlar. Yanılmışlar suya girmişler. Göletin her yerinde Devlet Su İşleri'nin koyduğu 'Suya Girmeyiniz' yazılı levhalar var. Ona rağmen girmiş gençler. Üzgünüz. Bizim köyün gençleri bu gençleri görmüşler ve gölete girmemeleri konusunda uyarmışlar. Fakat dinlemeyip girmişler." Dedi.

Olayı haber alan Tire Arama Kurtarma ve Eğitim Derneği üyeleri de Eskioba Göleti'ne gitti. Üzgün olduklarını belirten Dernek Başkanı Elvan Demirtaş, özellikle gölet, kanal gibi tatlı sulara girilmesinin çok tehlikeli olduğunu söyledi ve vatandaşları uyardı.

Boğulan gencin cansız bedeni Jandarma Su Altı Arama Ekibi tarafından çıkarıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yakup Fatih Şaşmaz