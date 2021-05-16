Serinlemek için göle giren genç boğuldu

Konya'da serinlemek amacıyla gölete giren 3 gençten biri boğularak hayatını kaybetti.

Konya'da serinlemek amacıyla gölete giren 3 gençten biri boğularak hayatını kaybetti. Boğulan gencin cesedini dalgıç itfaiye ekipleri çıkarttı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Malas Göleti'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cumali Karagöz (23) ve yanında bulunan iki arkadaşı serinlemek amacıyla gölete girdi. Bir süre sonra 2 kişi yüzdükten sonra göletten çıkarken, Cumali Karagöz ise kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölete giren ekipler, Cumali Karagöz'ün cansız bedenini bularak çıkardı. Cumali Karagöz'ün cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı