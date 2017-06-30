Serinlemek İçin Girdiği Gölette Boğuldu

Samsun'da bir kişi serinlemek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti.



Olay, Samsun'un Canik ilçesi Çamalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Aydın (35) serinlemek için arkadaşı ile birlikte gölete girdi. Adem Aydın yüzerken boğularak hayatını kaybetti. Olay, jandarmaya haber verildi. Adem Aydın'ın cenazesi göletten çıkartılarak savcının talimatı doğrultusunda otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN