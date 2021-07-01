Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
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Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

AKSARAY'da, sıcak havadan bunalarak gölete giren Ahmet Öcal (19), boğuldu.

AKSARAY'da, sıcak havadan bunalarak gölete giren Ahmet Öcal (19), boğuldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sarıyahşi ilçesi Sarıbük Göleti'nde meydana geldi. Ahmet Öcal, iddiaya göre iki arkadaşıyla birlikte gezmek için Sarıbük Göleti'ne gitti. Bir süre sonra sıcak havadan bunalan Öcal, girdiği gölette çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları Öcal'ı kurtarmak için müdahale bulundu ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekiplerine haber verildi. İhbarla olay yerine gelen AFAD'a bağlı dalgıçlar suda yaptığı aramada Öcal'ın cansız bedenine ulaştı. Öcal'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi için Sarıyahşi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı duyup bölgeye gelen baba Murat Öcal ise gölet kenarında sinir krizi geçirdi.

'YÜZMESİNİ BİLMİYORSAN GİRME' DEDİM

Olayın görgü tanığı Abdullah İkiz, "Ben burada balık tutuyordum. Bunlar sonradan geldi. Marketten içecek almışlar. Bu boğulan arkadaş hemen suya girdi. Ben onları uyardım. 'Yüzmesini bilmiyorsan girme' diye. 'Yok ben bu işin piriyim' dedi. Sonra bu olay oldu" dedi.


Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

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