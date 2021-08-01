Serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu
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Serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu.

- Serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu.

DENİZLİ - Denizli'de arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için baraj gölüne giren kişiden haber alınamıyor.

Denizli'nin Güney ilçesi Cindere Baraj Gölüne arkadaşlarıyla birlikte giden Halil İbrahim Gökmen serinlemek için suya girdi. Arkadaşlarıyla birlikte girdiği gölette kaybolan Gökmen'in arkadaşları aramalarına rağmen haber alamadı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gökmen'e arama çalışmaları Cindere baraj göleti içerisinde devam ediyor.

Serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu
Serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu
Serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu
Serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin

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