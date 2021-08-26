Serik'te vatandaşlar aşı olmaya davet edildi
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Serik'te vatandaşlar aşı olmaya davet edildi

Serik'te vatandaşlar aşı olmaya davet edildi
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Kurdoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz ve Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Savaş ile düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar ilçede 159 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Aşının önemine vurgu yapan Kurdoğlu, "Hekimlerimizin açıkladığına göre mikrop aşısız bir insana bulaştığında o kişiden yeni bir varyant çıkıyor. Bu seferde aşılı olan kişilerin bu varyantı kapma riski oluşuyor. O yüzden herkesi aşı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Ekiz de Serik'te öğretmenlerin aşılama oranının yüzde 78'ler seviyesinde olduğunu kaydetti.

Aşılamanın hızla artmasını istediklerini ifade eden Ekiz, "Okullarımızı açmak istiyoruz. Açmak içinde aşılama olmazsa olmazımız. Bu anlamda bizler başta idareciler olarak yaptığımız toplantılarda halkımıza aşıyı tavsiye edelim diyerek karar aldık. Biz bu hastalığı ancak aşı ile savabiliriz. Bunun içinde aşılama oranlarının yükselmesini istiyoruz. Özellikle de okulların açılma döneminde öğretmenlerimizin aşı oranının yükselmesini istiyoruz." diye konuştu.

Savaş ise esnafı tedbirli olmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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