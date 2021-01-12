Serik'te odun yüklü kamyonla tır çarpıştı
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Serik'te odun yüklü kamyonla tır çarpıştı

12.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:35

Serik ilçesinde odun yüklü kamyonla tır çarpıştı.

Serik ilçesinde odun yüklü kamyonla tır çarpıştı.

D-400 kara yolu Genpa KKavşağı'ndaki trafik ışıklarında yavaşlayan 42 CFC 53 plakalı tıra, 07 VK 735 plakalı odun yüklü kamyon duramayarak arkadan çarptı.

Kamyonun ön kısmında hasar meydana gelen kazada yaralanan olmadı.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar kaza yerinden ayrıldı ve trafik normale döndü.

Serik'te odun yüklü kamyonla tır çarpıştı
Serik'te odun yüklü kamyonla tır çarpıştı
Serik'te odun yüklü kamyonla tır çarpıştı
Serik'te odun yüklü kamyonla tır çarpıştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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