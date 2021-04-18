Serik'te mezarlıktaki bazı ağaçlara zarar verildi
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Serik'te mezarlıktaki bazı ağaçlara zarar verildi

Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Serik ilçesinde mezarlıktaki kesilmeye çalışılan bazı ağaçlar zarar gördü.

Serik ilçesinde mezarlıktaki kesilmeye çalışılan bazı ağaçlar zarar gördü.

Yumaklar Mahallesi Kocamehmetler mevkisindeki mezarlıktaki ağaçlardan 6'sı, kim olduğu belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kesilmeye çalışıldı. Gövdeleri yaklaşık bir metre yukarıdan kesilmeye çalışılan ağaçlarda zarar oluştu.

Merkez Mahallesi Muhtarı Zafer Korkmaz, gazetecilere, aile büyüklerinin kabrini ziyaret için mezarlığa gittiğini ve kesilmeye çalışılan ağaçları gördüğünü söyledi.

Gördüklerim karşısında şoke olduğunu belirten Korkmaz, "Biri yada birileri mezarlık içerisinde ağaçlara zarar vermiş. Ağaçları kesmeye çalışmış ama kesememişler. Bu ağaçlar bu saatten sonra kurtulması mucize, tamamı ölür. Sorumluların bir an önce bulunmasını istiyoruz." dedi.

Korkmaz ayrıca, konuyla ilgili Jandarmaya ihbarda bulunacağını belirtti.

Yunuslar Mahallesi'nden Osman Yetiş de "Yazıktır, günahtır bu ağaçları yok etmek. Bu ağaçlara birisi özellikle kasıtlı olarak zarar vermiş gibi. İnsanlık dışı bir hareket yapılmış. Çok ayıp." diye konuştu.

Serik'te mezarlıktaki bazı ağaçlara zarar verildi
Serik'te mezarlıktaki bazı ağaçlara zarar verildi
Serik'te mezarlıktaki bazı ağaçlara zarar verildi
Serik'te mezarlıktaki bazı ağaçlara zarar verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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